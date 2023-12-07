Киевский режим выделяет около двухсот тысяч долларов на оборонные укрепления и разминирование

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в четверг, 7 декабря, заявил, что на заседании кабмина было принято решение о выделении 788 млн. грн. (214 768 612 долларов по курсу) на разминирование и фортификационные укрепления, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Выделяем более 788 млн. грн. на разминирование и фортификационные укрепления. Только на внеочередном заседании правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах. В частности, 759 млн. грн. будут направлены на закупку автотехники и 29 млн. грн. – на спецтехнику. Это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и существенно ускорить сроки очистки украинских земель от российских мин и снарядов».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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