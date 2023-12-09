Армия России нанесла групповой авиаудар по производствам боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России нанесли в минувшие сутки групповой удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня для украинской армии. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Удар был нанесен с воздуха высокоточным оружием большой дальности по местам производства боеприпасов для РСЗО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сказано в сообщении.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Волчанска Харьковской области и поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области. Всего за сутки под удар российской армии попали живая сила и военная техника противника в 118 районах.

Общие потери ВСУ на всех направлениях в зоне спецоперации составили до 625 военнослужащих и 26 единиц военной техники и автомобилей.

На Купянском направлении ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Куриловки и Петропавловки Харьковской области. На Краснолиманском направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Григоровка в ДНР.

На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы в ДНР и поразили живую силу противника в районах Марьинки, Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР.

На Южнодонецком направлении отбита атака украинских штурмовиков в районе Новодонецкого в ДНР. На Запорожском направлении ВС России нанесли удары по украинским военным в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки, Вербовое и Работино Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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