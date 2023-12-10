ВС России пресекли атаку бригады ВСУ в ДНР и сорвали ее ротацию

Российские военные на Южно-Донецком направлении при поддержке артиллерии и авиации пресекли атаку и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

По его словам, артиллерийским огнем также разбиты пункты временной дислокации первого батальона этой бригады в районе Урожайного, а также 118-й бригады теробороны в районе Макаровки.

«Ударом тяжелых огнеметных систем уничтожена живая сила противника в опорных пунктах в районе Новомихайловки», – рассказал офицер.

Боевая авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Парасковиевки, добавил он.

Потери Киева на этом направлении составили до 80 боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены два автомобиля ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы постепенно продвигаются на Артемовском направлении в зоне спецоперации.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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