Российские военные отбили 13 атак и поразили место сбора командиров ВСУ

Российская армия за минувшие сутки отразила 13 атак украинских вооруженных сил на различных направлениях в зоне спецоперации и поразила место сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. Общие потери противника составили до 570 боевиков. Кроме того, ВС России разбили хранилище топлива для бронетехники ВСУ.

В течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 6 реактивных снарядов HIMARS и сбито 20 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Судя по данным Минобороны, наиболее ожесточенные боевые действия ведутся на Донецком направлении, где российские силы отразили 8 атак штурмовых групп четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника у населенных пунктов Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка и Марьинка в ДНР. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронемашина и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, САУ «Акация» и две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении отбиты три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Противник лишился 30 военнослужащих. Украинские войска также потеряли два автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении отражена атака украинских штурмовиков в районе Серебрянского лесничества и нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянки в ДНР. Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесены удары по живой силе и технике четырех бригад ВСУ у Новомихайловки, Новодонецкого, Никольского и Старомайорского в ДНР и в районе Червоного Запорожской области. В результате уничтожено до 80 боевиков и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы разбиты самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении украинские силы предприняли неудачную попытку атаки севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и один автомобиль.

На Херсонском направлении поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 60 боевиков, два автомобиля и САУ «Гвоздика». Двое украинских военнослужащих сдались в плен, уточнили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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