Бойцы ВС РФ выбили ВСУ с позиций под Артемовском и пленили более 20 боевиков

Десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ России успешно штурмовали позиции украинской армии к северо-западу от Артемовска при поддержке бронетехники. Военнослужащие выбили противника с позиций и взяли в плен более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Штурм проводился при поддержке боевых маши десанта БМД-2К-АУ и расчетов беспилотников, которые корректировали действия штурмовой группы и поддерживали десантников, сбрасывая боеприпасы на пехоту ВСУ.

По информации военного ведомства, российские бойцы приблизились к позициям украинских сил, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу захватили их, передает РИА «Новости». В результате боя уничтожено большое число украинских военных, а более 20 боевиков сдалось в плен, уточнили в Минобороны.

Накануне военное ведомство сообщало, что российские штурмовые подразделения при поддержке артиллерии продолжают постепенно продвигаться вперед на Артемовском направлении спецоперации.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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