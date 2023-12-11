Кулеба пригрозил Евросоюзу «разрушительными последствиями», если Украину не примут в члены ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе в понедельник, 11 декабря, заявил, что если его страну не примут в ЕС, то последствия для Евросоюза будут «самыми разрушительными», – сообщает британская государственная телерадиовещательная корпорация BBC.

Комментируя блокирование Венгрией начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, глава украинской дипломатии сказал: «Если Евросоюз отвергнет кандидатуру Украины, последствия будут разрушительными. Я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые возникнут, если Европейский Совет это решение не примет».

«Камнем преткновения на предстоящем в четверг саммите Евросовета могут стать обещанные Брюсселем Украине 50 млрд евро, поскольку страны-члены ЕС разделились во мнениях относительно того, каким образом предоставить эту помощь. К тому же, премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать любую помощь Украине, а также против принятия её в состав Союза», – пишет BBC.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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