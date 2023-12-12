Украинское командование использует тактику «мясных штурмов» в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении, чтобы остановить продвижение российских войск. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в ходе маневренной обороны в Харьсковской области командование ВСУ в виде отвлекающих маневров направляет небольшие группы солдат во фланги российских подразделений. При этом бойцов оставляют без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям, рассказал эксперт.

«На особо важных для украинского командования участках также отмечено ряд лобовых атак, зачастую необученными бойцами», – написал Марочко в своем телеграм-канале, отметив, что такая тактика бесперспективна и обречена на провал.

Военный эксперт также сообщил, что западная техника и вооружения ВСУ начали массово выходить из строя из-за неблагоприятных погодных условий. Мокрый снег и дождь с чередой температурных перепадов, по его словам, приводят к тому, что бронетехника противника обледеневает и примерзает к грунту, из-за чего бойцам приходится долго ее отогревать, что демаскирует украинские позиции.

«На орудиях часто происходят «клины», а досылающие механизмы выходят из строя. Стрелковое оружие также выходит из стоя и постоянно требует обслуживания», – сообщил Марочко.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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