Великобритания передаст Киеву военные катера и машины-амфибии

Великобритания намерена передать киевскому режиму военные катера и машины-амфибии. Об этом сообщает минобороны королевства.

Как заявил глава британского оборонного ведомства Грант Шаппс, Лондон подарит Киеву 23 катера и 20 машин-амфибий быстрого развертывания «Викинг». Предполагается, что военные корабли будут использоваться для рейдовых операций на берегу и в прибрежной зоне.

Ранее британское правительство сообщало, что готово передать украинским военным два минно-поисковых корабля класса Sandown. Киев закупит тральщики при помощи экспортно-кредитного агентства Великобритании.

Кроме того, Лондон заявил, что королевство совместно с Норвегией возглавит вооруженную коалицию для поддержки Украины на море.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube