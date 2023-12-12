ВС РФ отражают атаки и продолжают громить позиции ВСУ: уничтожено до 700 боевиков

Российская армия за сутки отразила девять атак ВСУ на разных направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Потери противника составили до 700 боевиков и 33 единицы техники, в том числе 14 самоходных артиллерийских установок и орудий артиллерии.

Также силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и перехватили два реактивных снаряда HIMARS и тактическую ракету «Точка-У».

На Купянском направлении подразделениями российские военные при поддержке огня артиллерии нанесли поражение подразделениям 57-й механизированной бригады ВСУ у Синьковка Харьковской области, уничтожив до 105 военнослужащих, две боевые бронемашины, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Пять атак штурмовых групп трех механизированных бригад ВСУ отбито на Краснолиманском направлении. Противник предпринял неудачные попытки атаковать российские позиции у Кирово в ДНР, а также в районах Петровского и Червоной Дибровы в ЛНР. Потери противника составили до 185 военнослужащих и три автомобиля.

На Донецком направлении российские силы во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки ВСУ в районе Марьинки и нанесли удар по живой силе и технике двух механизированных бригад противника у Курдюмовки и Клещеевки. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении российские подразделения отразили атаку и нанесли огневое поражение ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Противник лишился до 70 военнослужащих, трех боевых бронемашин, САУ «Акация» и двух гаубиц Д-20.

На Запорожском направлении отбита атака бойцов нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новоселовки Запорожской области. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля.

На Херсонском направлении нанесен артиллерийский удар по районам сосредоточения сил теробороны в районе населенного пункта Камышаны Херсонской области. Уничтожено до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы разбитыдве гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В течение суток, по данным Минобороны, ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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