Зеленский попросил у США дальнобойные ракеты ATACMS – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США ракеты ATACMS с большей дальностью полета, пишет Politico со ссылкой на источник. Но в новом пакете военной помощи этих ракет не будет.

Зеленский поднял вопрос боеприпасов большей дальности во время встречи со спикером палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном. В Киеве ждут ATACMS с большей дальностью полета, но о какой модификации шла речь, не уточняется.

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл содержание очередной партии военной помощи для Украины и отметил, что этот пакет может стать одним из последних. Вашингтон отправит Киеву боеприпасы для артиллерии 155 и 105 калибра, систем ПВО, HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы. В ту же партию войдут патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование. Часть выделенных на помощь Киеву 200 млн долларов потратят на оплату сервисных услуг, доставки оружия и обучение, передает агентство «Прайм».

Ранее Белый дом передал Киеву ракеты ATACMS с кассетным боеприпасом, но не все союзники оценили этот жест. В ФРГ поставки кассетных ракет назвали новым витком эскалации конфликта. Киев также настаивает на передаче ракет большой дальности, чтобы поражать цели в Крыму.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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