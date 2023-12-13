Российская артиллерия уничтожила цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ

Авиация, ракеты и БПЛА российской армии разгромили цеха сборки и ремонта дронов, предназначенных для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с тем, за прошедшие сутки ВС РФ отразили 14 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Киевский режим потерял более 600 боевиков и наемников убитыми и ранеными, четыре танка, БМП «Bradley», американский бронетранспортер М113, пять броневиков, семь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация» и три САУ «Гвоздика», орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Кроме того, армия России нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах. Средствами ПВО перехвачены два снаряда HIMARS и сбиты шесть украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube