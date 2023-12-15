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Пятница, 15 декабря 2023, 13:36 мск

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Группировка «Центр» разбила 30 артиллерийских расчетов ВСУ

Группировка «Центр» ВС РФ разбила около 30 артиллерийских расчетов противника на Краснолиманском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Российские бойцы в районе Торского участка нанесли поражение штурмовой группе ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов украинских войск.

За сутки ВСУ лишились до 180 военных, трех автомобилей, 155-мм гаубицы «Цезарь».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что киевский режим не смог добиться обещанных успехов во время контрнаступления, а российские войска уверенно продвигаются вперед. Группировки ВС РФ улучшают свое положение почти по всей линии соприкосновения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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