Зеленский: «Не могу менять свою команду, потому что не дадут помощи и ПВО»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года во вторник, 19 декабря, заявил, что не будет менять свою команду, потому что «не дадут помощи и ПВО», – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава киевского режима сказал: «У меня небольшая команда из пяти-шести менеджеров. Я не могу их менять, потому что мы станем слабее. Будет меньше ПВО, меньше помощи. Не могу себе позволить этого».

«Что касается народных депутатов, которые попадают в коррупционные скандалы, они должны заниматься своей работой, должны быть моральными авторитетами. К сожалению, этого не происходит», – сказал Зеленский и добавил: «Я не считаю, что гуляющий депутат отличается от бизнесмена, который запускает салюты, когда военные на фронте. Как президент, я не могу их распустить, а выборы во время войны проводить нельзя. Если мы хотим что-то делать с депутатами, то нужно менять законодательство и проводить выборы».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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