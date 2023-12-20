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Среда, 20 декабря 2023, 10:13 мск

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Балицкий предсказал полный провал ВСУ весной

Организованное военное сопротивление Украины весной может сойти на нет, спрогнозировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. ВСУ мешают не только нехватка хорошо обученных военных, но и использование слишком разной техники и вооружений.

«Перспективы украинской армии, думаю, что зима, весна – закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, фронт рухнет», – сказал Балицкий в интервью РИА Новости.

Губернатор пришел к такому выводу с учетом проблем ВСУ. Он отметил не только очень низкий наступательный потенциал, но и потенциал вообще. Им не хватает снарядов, не хватает подготовленных военных: в армии больше всего «дедушек или шпаны», которые «не обучены толком». Тем сложнее им справляться с разной техникой.

«Очень большая проблема в украинской армии еще с разнокалиберностью, мы это фиксируем в разговоре с пленными. То Leopard, то Bradley – везде разная техника, везде используются разные запчасти, разная используется техника обучения», – пояснил губернатор.

Киевский режим уже практически лишился флота, авиации, почти не осталось националистических батальонов, которые ранее «показывали хорошую динамику боя», отметил Балицкий. Американцы перестали платить за данные космической разведки, в этом у ВСУ тоже нехватка. Все это приводит к большим потерям.

По данным МО РФ, с начала российской СВО на Украине ВСУ потеряли более 383 тыс. человек убитыми и ранеными, 14 тыс. единиц бронетехники, 553 самолета, 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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