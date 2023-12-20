Украинские депутаты определились с приоритетами на 2024 год, это: оружие, деньги и люди

Заместитель главы фракции «Голос» в Верховной раде Юлия Клименко заявила, что в 2024 году депутаты ее объединения сосредоточатся на вопросах денег, производства оружия на Украине и лоббизме его поставок партнерами, а также разработке законов для возращения украинцев из-за границы, – сообщает в среду, 20 декабря «Интерфакс-Украина».

В интервью агентству Клименко сказала: «Наша фракция, как и вся Украина, будет сосредотачиваться на основном – на победе. Поэтому мы для себя сделали такое «трио»: оружие, деньги и люди. Прежде всего, речь идет об инициативах, связанных с производством оружия внутри страны, а также международный лоббизм по его поставкам на Украину. Дальше – деньги, то есть фактически это макроэкономическая стабильность, если называть терминологически. Это финансирование расходов, как военных, так и социальных расходов внутри страны, чтобы не произошло коллапса. Пока есть проблемы с финансированием оружия, но надеюсь, в январе они будут решены».

Что касается блока «люди», украинский политик заявила, что «необходимо найти мотивацию и возможность возвращать выехавших граждан. …Это касается и школ для детей, которые в течение двух-трех лет обучаются за границей на другом языке. Им очень трудно возвращаться в украинскую систему образования, поскольку терминология – на иностранных языках. Нам нужно думать, каким образом обеспечить их международным образованием, к которому они уже привыкли за последние три года».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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