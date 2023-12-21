Армия России сорвала ротацию ВСУ у трех поселков в ДНР

Группировка ВС РФ «Восток» помешала ротации украинских боевиков на Южно-Донецком направлении и разбила опорные пункты ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Российские силы с помощью тяжелых огнеметных систем, реактивной и ствольной артиллерии ударили по опорным пунктам и скоплениям боевиков в Новомихаиловке, Парасковиевке и Константиновке.

«Уничтожены полевой узел связи, два пункта временной дислокации. Сорваны ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского, Приютного», – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале МО РФ.

Противник за сутки лишился пяти долговременных огневых точек, до 110 боевиков убитыми и раненными.

В ФРГ признали ежедневные потери около 800 боевиков ВСУ. Для замены выбывших военных и ротации на линии соприкосновения Киеву нужно набирать 20 тыс. новых солдат каждый месяц.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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