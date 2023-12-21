В ФРГ раскрыли потери ВСУ: 800 человек в день

В ФРГ признали российское превосходство в зоне СВО и огромные потери ВСУ. Ежедневно киевский режим теряет по 800 боевиков, для замены которых нужно набирать 20 тыс. новых солдат каждый месяц, пишет немецкий Focus.

«Российское превосходство против Украины становится все более явным. Ежедневные потери Киева составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 000 солдат. Также нужен дополнительный личный состав для ротации, чтобы измученные солдаты могли восстановиться», – говорится в статье.

Издание отметило, что моральный дух украинцев «дает трещины». ВСУ не хватает снарядов, поставки которых застопорились. ВПК в Штатах работает в три смены, но в месяц производят не более 60 тыс. снарядов – около трети потребности Украины. Часть этих боеприпасов отправляют в Израиль, часть запасают на случай конфликта в Азии, поэтому Украине достается еще меньше. Европа вместо обещанного миллиона поставила только 400 тыс. снарядов.

«Несколько дней назад ФРГ наконец разместила заказ на 100 тыс. снарядов. Но их вряд ли доставят до 2025 года», – пишет Focus.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что после двух лет конфликта на Украине политики в США наконец посмотрели на карту и осознали, что Россия больше Украины и обладает значительно большими ресурсами. По данным Минобороны РФ, киевский режим лишился более свыше 383 тыс. военных убитыми и ранеными за время СВО.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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