Стратеги в Белом доме посмотрели на карту и вдруг увидели, что Россия больше Украины и обладает значительно большими ресурсами. Эта внезапная истина стала темой для обсуждения в американских СМИ, ранее кричавших о «побеждающей Украине», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Прошло два года военного конфликта на Украине, и в мозгах американских стратегов что-то щелкнуло. Оказывается, российская армия намного больше, чем украинская. Сейчас они открывают для себя новую для них реальность. Примерно в том же духе стали рассуждать американские СМИ, упорно создававшие ложную картину «побеждающей Украины», – написал сенатор в телеграм-канале.

Он привел в пример статью обозревателя The American Conservative Питера ван Бьюрена. Журналист напомнил, как СМИ наперебой вещали, что ВСУ теснят российские войска благодаря полученному от «натовских благодетелей» оружию. Любые переговоры о мире назывались оскорбительными для Киева. Но время шло, а победы Киева все не было. А потом снова разгорелся конфликт в Израиле.

«Американцы как народ, так и их правительство, способны сосредоточиться лишь на одном ярком блестящем объекте за раз. В США Украина не пользуется и десятой долей той поддержки, которой располагает Израиль. К тому же, у Америки есть долгая история вовлечения в конфликты, а затем потери интереса к ним», – отметил ван Бьюрен.

Генсек НАТО Йенс Стотенберг посоветовал готовиться к плохим новостям с Украины, поскольку поддержка Запада ослабевает. В то же время почти половина (44%) опрошенных украинцев согласны на компромиссы при переговорах с Россией. Они считают, что Киеву пора искать контакты с Москвой хоть напрямую, хоть через посредников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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