Данилов призвал принять участие в войне с Россией всех украинцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что было бы справедливо, если в войне с Россией приняли бы участие все украинцы, а не только военные, – сообщает в четверг, 21 декабря, украинский телеканал «Рада».

В эфире телеканала Данилов сказал: «То успокоение, когда определенное время считалось, что война – это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло, Это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этом участие, а не выборочно, когда кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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