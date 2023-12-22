Боевые действия между Россией и Украиной скоро закончатся, потому что даже с поддержкой Запада киевский режим не может добиться успеха. А в конце декабря, когда финансирование иссякнет, российские войска смогут подготовить финальный этап СВО, пишет китайская Sohu.

Белый дом показал свое отношение к конфликту на Украине, назвав сумму помощи в 250 млн долларов. Вашингтон явно нашел себе другие приоритеты и уверен в победе Москвы.

«Каждый раз это была масштабная военная помощь, а теперь она вдруг так уменьшилась. США больше не считают своей заботой жизнь и смерть Украины. На фоне палестино-израильского конфликта США уже планируют отказаться от Украины», – говорится в статье.

Поэтому российские войска уже могут готовить финальный этап СВО. Мир увидит итоги конфликта на Украине очень скоро – стоит только Киеву остаться один на один с Москвой в этой ситуации.

«Это закончится в ближайшее время, максимум к концу декабря. После того, как в Украину прибудет последняя партия военной помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу. Все результаты мы узнаем в конце декабря, давайте подождем и посмотрим, как долго Украина сможет продержаться», – призвали в КНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил понимать слова Зеленского как признание безысходности.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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