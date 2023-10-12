Лавров счел признанием безысходности слова Зеленского о финале конфликта с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о последней, завершающей стадии конфликта с РФ следует понимать как признание безысходности. Такое мнение он высказал в четверг, 12 октября, в ходе общения с журналистами в Бишкеке.

«Я думаю, как признание безысходности. Если он (Зеленский – прим. ред.) сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», – сказал глава МИД России, отвечая на вопрос о том, как трактовать слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с РФ (цитата по ТАСС).

Ранее Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта с Россией. Он отказался называть сроки окончания, но противостояние, по его мнению, уже миновало свою середину.

Вместе с тем, сегодня глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия выбились из графика проведения контрнаступления. «Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились», – заявил Буданов «Украинской правде», отметив, что это «совсем другое толкование». Глава ГУР не стал разъяснять, что он имеет в виду под выбиванием из графика, но отметил, что «не все пошло кувырком».

Также он не исключил, что с середины 2024 года Украина может столкнуться с сокращением объема военной поддержки со стороны Запада. Киев «не видит особых проблем» с этим до середины будущего года, «а дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас», – сказал Буданов.

Бишкек, Наталья Петрова

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