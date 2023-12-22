Киевский режим готовит закон о мобилизации находящихся за рубежом украинцев

Член комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, который позволит мобилизовать украинцев, находящихся за рубежом, – сообщает в пятницу, 22 декабря, Радио Свобода*.

В эфире радиостанции Ивченко сказал: «Законопроект будет представлен уже в январе, в первые дни заседания парламента. Он разрабатывается и депутатами, и Министерством обороны и Генштабом. Законопроектом предполагается, что военнообязанные выехавшие за границу мужчины будут проходить идентификацию. После ее успешного прохождения они могут получать повестки. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты, конечно, получишь повестку. А дальше это уже твой выбор – возвращаешься ли ты назад или остаешься там, но это уже будет нарушением закона Украины».

«Если человек самовольно не пройдет идентификацию, ему угрожают ответные последствия. Одним из таких последствий может стать, например, то, что не ставшему на военный учет украинцу не будут предоставляться консульские услуги. Банки также потребуют новую идентификацию, в которой должно быть удостоверение военного учета», – добавил украинский народный избранник.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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