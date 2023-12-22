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Суббота, 23 декабря 2023, 01:35 мск

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Данилов призвал «не орать» о немедленной мобилизации полумиллиона украинцев

Данилов фото: СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 22 декабря, заявил, что мобилизация дополнительных 500 тысяч украинцев, анонсированная Зеленским, состоится, но не завтра, «поэтому не надо об этом орать», – сообщает «Украинского радио».

В эфире радиостанции Данилов сказал: «Военные, которые сейчас находятся на линии фронта, нуждаются в отдыхе. Та система, которая была предложена, называется «ротация». Для этого нам стоит иметь дополнительных военных, но это не означает, что это должно произойти через месяц-два. Это на следующий год такое видение у военных. Каково будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодня есть в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра нужно будет призывать все 500 тысяч».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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