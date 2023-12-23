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Суббота, 23 декабря 2023, 13:11 мск

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Армия России сорвала четыре попытки ВСУ провести ротацию около Новодонецкого и Червоного

Фото: Минобороны РФ

На Южно-Донецком направлении специальной военной операции Вооруженные силы РФ сорвали попытки ВСУ провести ротацию боевиков и нанесли удар по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара» Пречистовки и Урожайного», – уточнил он.

По его словам, также сорваны четыре попытки противника провести ротацию боевиков около Новодонецкого и Червоного.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены гаубица Д-20 в районе Нескучного и два минометных расчета в районах Макаровки и Новодонецкого.

Помимо этого, противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и раненными, добавил Гордеев.

Донецк, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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