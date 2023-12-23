Армия России отразила 16 атак ВСУ и уничтожила до 620 боевиков, 36 беспилотников и немецкий танк

Российские войска на фронтах в зоне специальной военной операции (СВО) отразили в общей сложности 16 атак ВСУ и уничтожили более 600 боевиков. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, поражены пять танков, в том числе немецкий Leopard-2, а также 36 украинских беспилотников.

Судя по данным российского оборонного ведомства, самые кровопролитные бои идут на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка.

Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один «Leopard-2» производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На остальных направлениях СВО армия России уничтожила в общей сложности до 420 боевиков, танк, 10 автомобилей, два бронетранспортера, пять гаубиц Д-30, также гаубицу «Мста-Б» и самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

В целом оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 110-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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