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Воскресенье, 24 декабря 2023, 12:32 мск

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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские войска на Краснолиманском направлении успешно отразили две атаки ВСУ в районах Торского и Червоной Дибровы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

В то же время, по его словам, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена 122-мм гаубица Д-30.

Луганск, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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