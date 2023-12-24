Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска на Краснолиманском направлении успешно отразили две атаки ВСУ в районах Торского и Червоной Дибровы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

В то же время, по его словам, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Серебрянского лесничества.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена 122-мм гаубица Д-30.

Луганск, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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