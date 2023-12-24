Российские средства ПВО сбили 4 военных самолета ВСУ и 49 беспилотников

За минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских боевых самолета и 49 беспилотников. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В частности, были уничтожены три самолета Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

Кроме того, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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