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Воскресенье, 24 декабря 2023, 14:52 мск

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Армия России нанесла удары по военным аэродромам в Днепре, Хмельницкой и Кировоградской областях

Министерство обороны РФ сообщило об массированных ударах по украинским аэродромам в Днепре, Хмельницкой и Кировоградской областях. Как следует из сводки оборонного ведомства, уничтожены техника, боеприпасы и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов.

В частности, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками ВС РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии и «Crotale-NG» производства Франции, а также авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, уточнили в Минобороны РФ.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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