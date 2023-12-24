Армия России нанесла удары по военным аэродромам в Днепре, Хмельницкой и Кировоградской областях

Министерство обороны РФ сообщило об массированных ударах по украинским аэродромам в Днепре, Хмельницкой и Кировоградской областях. Как следует из сводки оборонного ведомства, уничтожены техника, боеприпасы и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов.

В частности, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками ВС РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии и «Crotale-NG» производства Франции, а также авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, уточнили в Минобороны РФ.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube