За минувшие сутки Вооруженные силы РФ успешно отразили 12 попыток атак ВСУ и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники, в результате чего было уничтожено в общей сложности 750 боевиков. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, на Купянском направлении поражен склад боеприпасов в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Судя по данным оборонного ведомства, самые ожесточенные бои по-прежнему продолжаются на Донецком направлении, где подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское

В то же время нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в около Переездного, Раздоловки, Клещеевки, Васюковки, Шумы, Андреевки и Богдановки.

Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На остальных фронтах СВО ВСУ потеряли порядка 400 боевиков. Уничтожены три бронированных машины, 11 автомобилей, 2 пикапа, две гаубицы Д-30, а также гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, а также три артиллерийские самоходки установки «Гвоздика» и «Акация».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 558 самолетов, 261 вертолет, 10040 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14299 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16660 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube