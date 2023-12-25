За минувшие сутки российские войска отразили на фронтах специальной военной операции пять атак и уничтожили в общей сложности более 600 боевиков, а также склад с топливом и пусковые установки зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ. Как следует из сводки министерства обороны РФ, самые серьезные потери противник понес на Донецком направлении.

В частности, подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Шумы и нанесли поражение живой силе и технике противника под Клещеевкой. Общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На остальных направлениях противник потерял порядка 400 боевиков. Уничтожены танк, 11 автомобилей, боевая машина пехоты «Bradley», три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и одна «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, а также гаубицы гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

В целом оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожены 40 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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