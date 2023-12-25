Зеленский, поздравляя с католическим Рождеством, пообещал украинцам сделать ПВО «еще больше и сильнее»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 25 декабря, заявил, что украинская противовоздушная оборона будет только усиливаться и становиться «больше», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Наша ПВО будет становиться только сильнее и больше, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16».

Зеленский также поблагодарил энергетиков – «за светлое Рождество».

Между тем, в украинских пабликах появились кадры прилетов в Одессе, согласно их сообщениям над местом прилета на короткое время поднялось яркое зарево. Предположительно, было поражено украинское ПВО.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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