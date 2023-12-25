У Киева нет денег на мобилизацию заявленных Зеленским дополнительно 500 тысяч человек

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник, 25 декабря, заявил, что в бюджете Украины нет денег, чтобы выполнить план по мобилизации полумиллиона человек, о чем говорил Зеленский, – сообщает «Украинская правда».

В интервью изданию Железняк сказал: «Мне кажется президент ошибся, требуется не полмиллиарда гривен, а больше. У нас таких денег нет. …Военные расходы в бюджете страны на 2024 год меньше, чем в 2023 году, а большинство западных партнеров тратить их помощь на военные нужды разрешения никогда не давали».

Напомним, что глава киевского режима Зеленский 19 декабря заявил, что военное командование его страны рекомендовало призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что должно обойтись бюджету Украины дополнительно в 500 млрд. гривен ($13,4 млрд по курсу).

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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