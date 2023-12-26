Пилоты ВСУ закончили языковой курс и поехали летать на F-16 в Данию

Первая группа украинских пилотов закончила базовую подготовку в Великобритании. Теперь им предстоят летные курсы на истребителях F-16 в Дании, сообщило британское правительство.

Украинцев учили понимать летные термины на английском языке, чтобы они могли учиться управлять истребителями F-16. Британские власти подчеркнули, что первую группу набрали из военных летчиков с опытом.

«Группа из шести опытных украинских летчиков-истребителей прошла обучение английскому языку в Королевских ВВС. Сейчас они учатся управлять истребителями F-16 в Дании, завершив базовую программу обучения в Великобритании», – говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Еще десять пилотов-стажеров после языковых курсов остались в Великобритании. Им предстоит базовая летная подготовка, тренировки на центрифугах, обучение авиационной медицине.

Министр обороны королевства Грант Шэппс подчеркнул, что программа подготовки пилотов ВСУ построена на стандартах НАТО. Это облегчит украинских военным в будущем переход на принципы альянса.

«В будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16. Программа даст навыки, необходимые для перехода к следующему этапу обучения на истребителях в странах-партнерах, и приблизит пилотов к стандартному подходу НАТО», – заявил министр.

В начале ноября в Киеве заявили, что их пилоты начали тренировочные полеты на американских истребителях F-16.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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