За последние сутки армия России отразила десять атак ВСУ и уничтожила в общей сложности 675 боевиков в зоне специальной военной операции. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, противник также потерял три танка, два военных самолета и 24 беспилотника.

Судя по сводке оборонного ведомства, серьезные бои продолжаются на Донецком направлении, где накануне был освобожден населенный пункт Марьинка. За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки. Общие потери противника на данном направлении составили до 205-ти военнослужащих и пять пикапов.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На остальных направлениях СВО было уничтожено до 470 боевиков, три танка, десять автомобилей, несколько пикапов и боевых машин пехоты, две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», артиллерийская система М777 производства США, САУ М109 «Paladin» производства США, три САУ «Гвоздика» и орудие Д-20.

В целом оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS.

Кроме того, уничтожено 24 украинских беспилотника Харьковской и Херсконской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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