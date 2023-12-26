Залужный объявил о стратегии на следующий год

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный во вторник, 26 декабря, на брифинге в Киеве заявил, что следующий год будет отличаться от текущего «с точки зрения военной стратегии», потому что проблемы «где-то, пожалуй, на 90%» обнаружены и определены пути их преодоления, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Залужный сказал: «Следующий год должен и будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии. Мы проблемы нашли, и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно преодолеть. Мы над этим работаем, и с нами абсолютно согласны наши партнеры. Проблем с оружием у ВСУ не будет, потому что Запад продолжит его поставлять, а также будет увеличено собственное производство».

«Я уверен, что западные партнеры останутся рядом с нами. Что касается нужды, не зависящей от западных партнеров, соответственно, все эти потребности сформированы и находятся в Минобороны, до сих пор живо сейчас обсуждаются и уже некоторые начали реализовываться. Все эти цифры и потребности нами сформированы до конца, и я думаю, что проблем с этим не будет», – добавил украинский главком.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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