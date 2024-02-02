Залужный признал, что ВСУ не смогут быстро добиться преимущества перед Армией России

Ситуация на линии соприкосновения с ВС РФ вряд ли скоро изменится в лучшую для Украины сторону, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Конфликт зашел в «мучительную, истощающую» стадию, уверен генерал.

Один из высокопоставленных чиновников описал этот разговор, состоявшийся 29 января, корреспонденту The Washington Post.

«В разговоре с Зеленским генерал дал понять, что быстрое улучшение позиции Украины по поле боя маловероятно. Любой новый командующий по-прежнему будет сражаться с более крупными и лучше вооруженными силами в конфликте, который зашел в истощающую, мучительную тупиковую стадию», – говорится в статье.

Источник подтвердил, что отношения Зеленского и Залужного испортились за время конфликта с Россией, они перестали доверять друг другу. Однако, Залужный «не злился на свое увольнение», а Зеленский внимательно выслушал его доклад о проблемах в ВСУ. Среди них нехватка личного состава, боеприпасов, исправной военной техники.

Издание отметило, еще остается шанс, что Зеленский изменит свое решение об отставке Залужного.

В статье для CNN Валерий Залужный рассказал, как повысить боеспособность ВСУ против российских войск. Среди названных мер изменение принципов подготовки, лучшее оснащение высокотехнологичным оборудованием.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube