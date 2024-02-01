Зеленский уволит Залужного к концу недели – CNN

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного станет реальностью к концу недели, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Пока президент Украины Владимир Зеленский ищет кандидатов на его место.

«Официального объявления не было сделано. Но на собрании в своем кабинете в присутствии министра обороны Рустема Умерова президент заявил, что «принял решение об увольнении главнокомандующего вооруженными силами». К концу недели ожидается президентский указ», – рассказал источник.

По словам собеседника, Зеленский подчеркнул, что отказ Залужного от предложенной должности не означает, будто тот может остаться в своем кресле.

Находящийся у линии соприкосновения с ВС РФ украинский военный назвал Залужного «достойным генералом», который неудобен для офиса Зеленского. По его мнению, увольнение главкома ВСУ не пойдет на пользу военным.

«Похоже, ребята Зеленского нас уже давно продали», – сказал военный на условиях анонимности.

Телеканал назвал имена возможных претендентов на место Залужного. Это глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Офис президента Украины и министерство обороны последовательно опровергли сообщения об увольнении Залужного. Но СМИ узнали, что отставка действительно обсуждается, и главкому предлагали другую должность, от которой он отказался, как и от предложения покинуть свой пост.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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