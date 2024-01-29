У Зеленского и в Минобороны Украины опровергли отставку Залужного

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в понедельник, 29 января, заявил, что Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, – сообщает «Украинская правда».

Отвечая на вопрос издания, подписывал ли Зеленский указ об отставке Залужного, Никифоров сказал: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».

Министерство обороны Украины в своем Telegram-канале также выступило с опровержением, написав следующее: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда».

В комментарии пользователя под постом украинского минобороны появился комментарий: «Что именно неправда?»

Отметим, что ранее сегодня бывший депутат Верховной рады Борислав Береза на своей странице в одной из соцсетей Береза написал: «Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома! Я хочу, чтобы информацию не подтвердили. Очень. Но уже второй источник».

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* своем Telegram-канале разместил запись следующего содержания: «Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался».

* признан террористом и экстремистом в России

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube