«Все равно сделает»: The Washington Post раскрывает подробности несостоявшейся отставки Залужного

Зеленский все равно уволит Залужного – об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве Украины.

Как уже сообщал «Новый День», 29 января появилась информация, что Залужного сняли с должности. Затем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров это опроверг, заявив: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».

30 января стало известно, что Зеленский все-таки встречался с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, но главком отказался.

По словам источников, состоявшийся 29 января разговор был острым: Зеленский и Залужный не смогли прийти к консенсусу по вопросу мобилизации в 2024 году.

Залужный, якобы, предложил мобилизовать около 500 тысяч военнослужащих. Зеленский счел эту цифру нецелесообразной, учитывая нехватку униформы, оружия и тренировочных средств, а также потенциальные проблемы, связанные с мобилизацией.

Залужный возражал, что Украина испытывает нехватку сил из-за растущих потерь и нуждается в 400 тысячах новых солдат.

Зеленский, якобы, заявил, что украинцы устали от войны, а западные партнеры замедлили военную помощь, «поэтому, возможно, новый командир оживит ситуацию».

Ранее другие СМИ сообщали: конфликт обострился из-за того, что Залужный не хочет проводить через Раду закон о мобилизации от своего имени, а считает это делом президента (согласно Конституции). Но на Банковой пытаются перевести весь негатив от закона именно на главнокомандующего.

Скорее всего, в первом случае источники были из Офиса президента, во втором – из Минобороны Украины.

Между тем, по данным The Washington Post, несмотря на то, что процесс застопорился из-за утечки и негативной реакции западных партнеров, Залужного и его команду все же уволят.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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