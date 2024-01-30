Главком ВСУ Залужный отказался уходить в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский действительно предложил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному уйти в отставку, но тот отказался. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в окружении главкома и Офисе президента.

Как уже сообщал «Новый День», 29 января экс-депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности. Аналогичная информация появилась и в ряде СМИ.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров эту информацию опроверг: «Точно нет. Президент не увольнял главкома».

Однако выяснилось, что Зеленский все-таки встречался с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке. Залужный ответил, что это право президента выбирать с кем ему работать, но писать рапорт на отставку отказался и не намерен этого делать, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники в окружении Залужного. При этом главкому не предложили никакой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника».

Залужный, по данным издания, ответил: «Это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать». Но рапорт писать отказался и заявил, что «не собирается это делать».

Зеленский, действительно, не подписал указ о снятия Залужного с должности, так как для этого необходимо представление министра обороны Рустема Умерова, которое пока не поступало.



По мнению политологов, отставка главкома ВСУ, если она состоится, запустит процесс изменений в высшем командовании украинской армии, а также в других органах власти.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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