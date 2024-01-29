Украинский экс-депутат сообщил об отставке Залужного

Бывший депутат Верховной рады Борислав Береза в понедельник, 29 января, заявил, что снят с должности главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, – сообщает украинское издание Страна.ua.

На своей странице в одной из соцсетей Береза написал: «Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома! Я хочу, чтобы информацию не подтвердили. Очень. Но уже второй источник»

«Официальных подтверждений этой информации нет, – пишет Страна.ua и добавляет, что «вчера поздно вечером министр обороны Рустем Умеров, подводя итоги работы ведомства за неделю, написал в соцсетях, что его ведомство проводит незапланированные проверки ТЦК в регионах: «Фиксируем множество нарушений».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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