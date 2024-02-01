Залужный в американском СМИ обозначил главные задачи для украинской армии на 2024 год

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обозначил главные задачи на 2024 год для украинской армии и заявил о необходимости «воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала», – сообщает в четверг, 1 июля, сайт телеканала CNN.

В статье для сайта американской телекомпании украинский главком пишет: «В 2024 году нужно основные усилия сосредоточить на создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами; внедрении новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений; как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми возможностями к ведению боевых действий».

«В современных условиях Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны Государства обладают способностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное ущерб, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем», – написал Залужный на сайте CNN.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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