Группировка «Запад» ВС РФ заставила подразделения противника отступить из-под Синьковки на Купянском направлении. Российские бойцы уничтожили танк Т-64 и САУ 2С3 «Акация» ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Российские мотострелки при поддержке артиллерии успешно отбили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Синьковки, а авиация разбомбила скопления боевиков.

«Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях. Экипажи авиации нанесли шесть ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации бригад ВСУ и подразделениям теробороны в районах Синьковки, Песчаного и Берестового», – говорится в заявлении Зыбинского.

Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по скоплению боевиков и военной техники в укрытиях около Котляровки. Расчет ЗРК «Тор» лишил противника двух разведывательных БПЛА «Фурия» под Токаревкой. Потери ВСУ составили до 25 человек, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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