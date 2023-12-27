«Отступление, похожее на бегство»: из подконтрольного Киеву Курахово эвакуируют госслужбы и архивы

Украинские подразделения, оборонявшие Марьинку, отошли в соседнее Курахово. Из этого города уже началась эвакуация государственных служб и архивов. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире Первого канала.

По его словам, Курахово – это следующий крупный населенный пункт по дороге от Марьинки, туда и отступили украинские боевики.

Сейчас из Курахово начинают эвакуировать государственные службы и архивы, в том числе архивы силовых ведомств, рассказал Гагин.

«Это может говорить о том, что противник допускает возможность сдачи Курахова. То есть сейчас это не просто отступление, а отступление, похожее на бегство», – отметил он.

Напомним, 25 декабря глава Минобороны России на встрече с президентом Владимиром Путинным доложил о полном освобождении российскими войсками города Марьинка в ДНР. Глава государства отметил, что взятие под контроль Марьинки открывает ВС РФ широкий оперативный простор.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил сдачу Марьинки.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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