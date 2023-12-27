Более 70% украинцев готовы отказаться от паспорта, чтобы уйти от мобилизации

Более 70% опрошенных украинцев готовы сменить гражданство, но не воевать за интересы властей. Они осознали, что конфликт с Россией не идет на пользу Украине и ее жителям, пишет иранская Kayhan.

Многие опрошенные украинцы обвинили правительство в коррупции и перерастании конфликта с Россией в военную плоскость. Поэтому украинцы считают смену гражданства лучшим выходом из ситуации для себя.

Верховная рада проводила подобные опросы в разгар контрнаступления, но получила те же результаты, отмечает издание. Сейчас пессимизм украинцев подпитывают еще и проволочки с помощью от западных союзников. Так, немецкие госпитали заявили, что больше не будут принимать раненых боевиков из-за нехватки финансирования.

Все чаще звучат мнения, что Киеву пора переходить к переговорам, а упрямые отказы от обсуждения ситуации с Москвой приведут только к новым потерям в ВСУ.

Усиление мобилизации может привести к гражданской войне на Украине, предупредил советник бывшего президента страны Олег Соскин. Для этого сложились все условия: высокая инфляция, большие потери на фронте, повальная коррупция среди чиновников, обнищание населения.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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