Российские военные сбили три самолета ВСУ и уничтожили до 750 боевиков

Армия России за сутки уничтожила три украинских боевых самолета в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны. Так, российские летчики сбили в районе Краматорска в ДНР штурмовик Су-25, а силы ПВО перехватили еще два Су-25 у Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

Также в течение суток ПВО сбила семь реактивных снарядов HIMARS и уничтожила 33 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

По данным военного ведомства, российские военные за сутки отразили 9 атак ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Общие потери противника в зоне СВО составили до 750 боевиков. Кроме того, ВСУ лишились 35 единиц боевой техники и автомобилей, в том числе пяти танков.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отбили шесть атак штурмовых групп шести бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр отразили три атаки украинской армии у Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 210 боевиков, танк, четыре БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты САУ М109 Paladin производства США и «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ у Клещеевки и Андреевки в ДНР. Противник лишился до 230 боевиков, трех танков, двух боевых бронемашин и пяти пикапов. Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две САУ «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» поразили живую силу ВСУ под Новомихайловкой в ДНР. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника у сел Работино и Вербовое, уничтожив до 80 боевиков, танк, три боевые бронемашины и два автомобиля. Также ВСУ потеряли гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских боевиков и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Всего в течение суток российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 138 районах, а также уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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