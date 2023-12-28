Украинцы отстояли храм канонической Православной Церкви

Союз православных журналистов (СПЖ) в четверг, 28 декабря, сообщил, что верующие канонической Православной Церкви Украины (УПЦ) в городе Ладыжин Винницкой области при попытке захвата сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) смогли отстоять свой храм Казанской иконы Божией Матери, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ, в частности, говорится: «Сторонники ПЦУ, которые 28 декабря 2023 года попытались захватить храм УПЦ Казанской иконы Божией Матери в городе Ладыжин Винницкой области, потерпели неудачу. Община прихода отклонила предложение полиции опечатать храм до разрешения спора в судах: верующие считают, что рейдеры могут вероломно захватить церковь, когда там никого не будет. …Прихожане с настоятелем и священниками из окрестных приходов закрылись в храме, и будут оставаться там, сколько потребуется. Сорванную при штурме дверь установили на место. Сторонники ПЦУ разъехались».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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