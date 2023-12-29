«Идет мощнейший ракетный удар»: взрывы раздаются в Киеве и других крупных городах Украины

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Харькове, а также в ряде других крупных городах страны. Ранее в пятницу на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. «Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – написал он в своем телеграм-канале. Позже Кличко сообщил о повторных взрывах в Киеве. «В Подольском районе горит складское помещение», – добавил он.

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о вероятном пуске гиперзвуковых ракет «Кинжал» в направлении Киева и Киевской области. Также сообщается о подлете крылатых ракет к аэропорту Борисполь в Киеве.

«Не менее 8 мощных взрывов прогремели в Киеве после сообщений о подлете ракет», – пишет российский телеграм-канал «Военный обозреватель». Также сообщается о более пяти прилетах по железной дороге в украинской столице.

По информации украинской прессы, в Днепропетровске прозвучало несколько взрывов. О том, где именно произошли взрывы, не уточняется. По некоторым данным, взрывы раздались в районе завода «Южмаш». Сообщается о пожарах в городе.

Звуки взрывов слышны и в Запорожье, передает украинский телеканал «Общественное».

По последним данным, мощный взрыв прозвучал в городе Конотоп Сумской области, передает РБК-Украина. Также появилась информация о взрывах в Кривом Роге, Одессе и в Хмельницкой области. В Одессе, как отмечают паблики, есть прилеты в порт, на месте взрывов начался пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о новой серии взрывов в городе. По его словам, за утро в городе зафиксировано около 12 прилетов. Новые взрывы слышны во Львове.

«По Украине идет массированная ракетная атака», – пишет украинское издание «Страна.ua».

«Очень много крылатых ракет» над территорией Украины, отмечает российский телеграм-канал «Сводки и аналитика СВО». «Идет мощнейший ракетный удар с применением крылатых ракет», – говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось о взрывах во Львове и Харькове. Во Львове после взрывов загорелся объект критической инфраструктуры, заявлял мэр города.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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