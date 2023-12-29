ВС РФ нанесли 51 удар по объектам на Украине за неделю: поражены аэродромы, арсеналы, склады ВСУ

Российская армия за неделю с 23 по 29 декабря нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре, местам дислокации ВСУ и объектам «оборонки» Украины. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Целями были объекты военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, удары наносились по местам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Также сообщается, что в течение недели авиация и силы ПВО сбили 10 боевых самолетов и два вертолета ВСУ. В частности, были уничтожены один истребитель МиГ-29, три истребителя Су-27, три бомбардировщика Су-24, три штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8.

Кроме того, перехвачены 33 реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотник.

Вместе с тем, летчики ВКС России и ракетные войска за неделю уничтожили в зоне спецоперации пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства Германии и Crotale-NG производства Франции. Кроме того, поражены радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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