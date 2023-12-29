В новогоднюю ночь украинцами будут «интересоваться» военкоматы

Заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский в пятницу, 29 декабря, заявил, что украинцев, нарушающих комендантский час в новогоднюю ночь, будут задерживать и доставлять, в том числе, в Территориальные центры комплектации (ТЦК – военкоматы, – прим ред.), – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос, Серединский сказал: «В отношении нарушителей комендантского часа – национальная полиция таких будет доставлять в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования (военкоматы, – прим ред.)».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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